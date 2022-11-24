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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Моя жизнь превратилась в женщину» - Икарди помирился с Вандой Нарой

24 Ноября 2022 • 17:44 Комментировать

Аргентинский нападающий Мауро Икарди, ныне выступающий в турецком «Галатасарае», вернул себе душевное спокойствие - он помирился со своей супругой, аргентинской дивой Вандой Нарой. Ранее их отношения практически уперлись в развод, где Ванда, вдобавок, попыталась отсудить у Мауро пару миллионов.

Но сейчас покрасивший волосы в блондина Икарди опубликовал несколько новых фотографий со своей пассией, подписав их в философской манере.

- Нет, она не просто дама моей жизни, она - моя жизнь, превратившаяся в женщину. И у диснеевских мультфильмов есть вторые серии. Я тебя люблю, - написал аргентинский футболист. 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди Ванда Нара
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