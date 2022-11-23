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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев рассказал, что мог переехать в Саудовскую Аравию

23 Ноября 2022 • 07:54 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Магомед Оздоев, ныне выступающий в турецком чемпионате за «Фатих Карагюмрюк», поведал о вариантах предложения карьеры из Саудовской Аравии.

«Я еще слишком молод, чтобы ехать в Саудовскую Аравию. Мне хотелось попробовать футбольного драйва. Деньги, конечно, играют роль. Но у меня была мечта сыграть в другой лиге», - передает слова полузащитника издание Sport24.

Оздоев пополнил ряды турецкого коллектива летом текущего года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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