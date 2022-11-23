Оздоев рассказал, что мог переехать в Саудовскую Аравию

Экс-футболист петербургского «Зенита» Магомед Оздоев, ныне выступающий в турецком чемпионате за «Фатих Карагюмрюк», поведал о вариантах предложения карьеры из Саудовской Аравии.

«Я еще слишком молод, чтобы ехать в Саудовскую Аравию. Мне хотелось попробовать футбольного драйва. Деньги, конечно, играют роль. Но у меня была мечта сыграть в другой лиге», - передает слова полузащитника издание Sport24.

Оздоев пополнил ряды турецкого коллектива летом текущего года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых отметился двумя результативными передачами.