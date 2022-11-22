Оздоев: «Мне всегда было без разницы, что подумают остальные»

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, какое влияние на него оказывает общественное мнение.

По словам 30-летнего футболиста, он не обращает внимание на то, что могут подумают о нём другие люди.

«Мне каждый день приходится что-то доказывать себе. Ты всегда должен всё доказывать себе. А что подумают остальные, мне всегда было без разницы», — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» минувшим летом из «Зенита». В нынешнем сезоне хавбек провёл за турецкую команду 12 матчей, отдав в них две результативные передачи.