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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев: «Москва — мой самый любимый город»

22 Ноября 2022 • 11:51 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Ушакспор
21.12 16:00

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о жизни в Стамбуле.

По словам Оздоева, ему нравится Стамбул, но самый любимый город футболиста — это Москва.

«Мой самый любимый город — это Москва. И второго такого города нет. Но Стамбул мне нравится. Хороший город, хорошая жизнь, хорошая погода. С людьми можешь найти общий язык», — цитирует Оздоева Sport24.

Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» минувшим летом из санкт-петербургского «Зенита». В текущем сезоне 30-летний хавбек провёл в составе турецкой команды 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Ранее он также выступал за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив».  

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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