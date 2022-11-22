Оздоев: «Москва — мой самый любимый город»

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о жизни в Стамбуле.

По словам Оздоева, ему нравится Стамбул, но самый любимый город футболиста — это Москва.

«Мой самый любимый город — это Москва. И второго такого города нет. Но Стамбул мне нравится. Хороший город, хорошая жизнь, хорошая погода. С людьми можешь найти общий язык», — цитирует Оздоева Sport24.

Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» минувшим летом из санкт-петербургского «Зенита». В текущем сезоне 30-летний хавбек провёл в составе турецкой команды 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Ранее он также выступал за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив».