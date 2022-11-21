​Оздоев раскрыл детали своей первой беседы с Пирло

Полузащитник Магомед Оздоев в настоящий момент выступает за турецкий «Фатих Карагюмрюк» под руководством молодого итальянского тренера Андреа Пирло. Бывший игрок «Зенита» раскрыл детали своей первой беседы с Пирло. Разговор состоялся ещё до оформления трансфера Оздоева.

«Он рассказал о проекте, о своём видении футбола. Я ответил, что мне нужно подумать, всё взвесить, обсудить с родными. Он спросил, сколько мне нужно времени, я ответил - сутки. А на следующий день я вылетел в Стамбул», - высказался Оздоев в ходе интервью для sport24.

Андреа Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк» в июне текущего календарного года. Этот клуб стал для итальянца вторым в его тренерской карьере. Ранее Пирло провёл не лучший сезон у руля «Ювентуса».