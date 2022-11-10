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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Орлов: Ключевой фактор успеха Оздоева — отношение к делу

10 Ноября 2022 • 15:27 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Киршехирспор
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Через 2 ч. 20 мин.

Известный журналист Геннадий Орлов прокомментировал игру Магомеда Оздоева и Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«Почему Оздоев, в отличие от Дзюбы, на первых ролях в своем клубе? Магомед моложе. Но ключевое — отношение к делу. Оздоев всегда отдавался тренировочной работе на сто процентов», — приводит слова Орлова Sport24.

По мнению эксперта, хавбек является очень старательным футболистом, поэтому он многого достиг и был ключевым игроком «Зенита» в свое время.

В текущем сезоне 30-летний Оздоев принял участие в 11 матчах чемпионата Турции за «Фатих Карагюмрюк», в которых записал в свой актив две результативные передачи. А Дзюба ранее расторг контракт с «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК КИРШЕХИРСПОР
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