Орлов: Ключевой фактор успеха Оздоева — отношение к делу

Известный журналист Геннадий Орлов прокомментировал игру Магомеда Оздоева и Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«Почему Оздоев, в отличие от Дзюбы, на первых ролях в своем клубе? Магомед моложе. Но ключевое — отношение к делу. Оздоев всегда отдавался тренировочной работе на сто процентов», — приводит слова Орлова Sport24.

По мнению эксперта, хавбек является очень старательным футболистом, поэтому он многого достиг и был ключевым игроком «Зенита» в свое время.

В текущем сезоне 30-летний Оздоев принял участие в 11 матчах чемпионата Турции за «Фатих Карагюмрюк», в которых записал в свой актив две результативные передачи. А Дзюба ранее расторг контракт с «Адана Демирспор».