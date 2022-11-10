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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Монтелла: «Дзюба не захотел приносить пользу команде»

10 Ноября 2022 • 08:20 Комментировать

Рулевой турецкого «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о расставании с российским центрфорвардом Артёмом Дзюбой. На днях стороны приняли решение расторгнуть трудовой договор.

«Это было обоюдное решение клуба и футболиста. Дзюба не захотел здесь реализоваться и приносить пользу команде. Ему что-то не понравилось, поэтому было принято решение о расставании. Желаю ему удачи», - передает слова итальянского тренера Turkiye Gazetesi.

Дзюба провел в «Адана Демиспор» несколько месяцев. Нападающий принял участие в пяти матчах команды, в которых отметился всего одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Адана Демирспор
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