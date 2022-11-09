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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» хочет избавиться от Деле Алли

09 Ноября 2022 • 12:17 Комментировать

В стамбульском «Бешикташе» недовольны формой английского полузащитника Деле Алле. Как информируют турецкие СМИ, тренерский штаб больше не заинтересован в услугах хавбека и хочет избавиться от него.

Алли присоединился к «орлам» в летнее трансферное окно. «Бешикташ» арендовал его у «Эвертона» до завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги полузащитник принял участие в семи поединках, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

После 13 туров «Бешикташ» набрал 22 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Деле Алли
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