«Бешикташ» хочет избавиться от Деле Алли

В стамбульском «Бешикташе» недовольны формой английского полузащитника Деле Алле. Как информируют турецкие СМИ, тренерский штаб больше не заинтересован в услугах хавбека и хочет избавиться от него.

Алли присоединился к «орлам» в летнее трансферное окно. «Бешикташ» арендовал его у «Эвертона» до завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги полузащитник принял участие в семи поединках, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

После 13 туров «Бешикташ» набрал 22 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Турции.