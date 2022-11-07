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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба не получил все деньги от «Адана Демирспор» слухи

07 Ноября 2022 • 19:40 Комментировать

Артём Дзюба провёл в качестве игрока «Адана Демирспор» всего лишь два с лишним месяца. В последние недели российский нападающий почти не получал игрового времени в Турции. История закончилось разрывом контракта между Дзюбой и клубом.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», за сезон 2022/2023 Артём Дзюба должен был заработать 1,5 миллиона евро. 34-летний футболист не получил всю эту сумму после прощения с турецким клубом.

Отмечается, что уход Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор» может быть связан с неким инцидентом внутри команды. Впрочем, каких-либо подробностей пока нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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