Артём Дзюба провёл в качестве игрока «Адана Демирспор» всего лишь два с лишним месяца. В последние недели российский нападающий почти не получал игрового времени в Турции. История закончилось разрывом контракта между Дзюбой и клубом.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», за сезон 2022/2023 Артём Дзюба должен был заработать 1,5 миллиона евро. 34-летний футболист не получил всю эту сумму после прощения с турецким клубом.

Отмечается, что уход Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор» может быть связан с неким инцидентом внутри команды. Впрочем, каких-либо подробностей пока нет.