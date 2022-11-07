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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Ещё один турецкий топ-клуб отказался от Дзюбы

07 Ноября 2022 • 11:12 Комментировать

Еще один турецкий клуб отказался от подписания 34-летнего российского центрфорварда Артёма Дзюбы. На этот раз им стал «Трабзонспор». О своей позиции по данному трансферу высказался президент клуба Ахмет Агаоглу.

«Нет, на данный момент «Трабзонспору» не интересен Дзюба», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Ранее от услуг опытного бомбардира отказался стамбульский «Фенербачхе».

В воскресенье, 6 ноября, стало известно об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Стороны досрочно расторгли трудовое соглашение. За эту команду россиянин провел пять матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Артём Дзюба
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