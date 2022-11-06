В «Фенербахче» рассказали, возможен ли трансфер Дзюбы

Представитель стамбульского «Фенербахче» Селахаттин Баки в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о возможном подписании российского центрфорварда Артёма Дзюбы, расторгнувшего контракт с другим турецким клубом - «Адана Демирспор».

«Мы точно не будем пытаться подписать Артема Дзюбу», - категорично заявили в турецком гранде.

Сегодня утром появилась информация об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Игрок решил расторгнуть контракт из-за задержек по зарплате.

В составе турецкого коллектива 34-летний российский голеадор провел пять поединков во всех турнирах и отметился всего одним результативным ударом.