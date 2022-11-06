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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба покинул Турцию

06 Ноября 2022 • 11:40 Комментировать (1)

Российский центрфорвард Артём Дзюба покинул Турцию, рапортует телеграм-канал «Матч ТВ». Ранее в СМИ появилась новость о том, что 34-летний нападающий досрочно расторг контракт с клубом «Адана Демирспор».

Источник отмечает, что опытный бомбардир может вернуться в Российскую премьер-лигу, где к нему есть интерес со стороны некоторых клубов.

Дзюба провел в турецкой Суперлиге несколько месяцев. За этот период времени нападающий сыграл в составе «Адана Демирспор» четыре матча и забил один гол.

В России Артём известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Ростов» и тульский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Ноября 2022 в 12:01
ай зюба давай в уфу.. и флегму с сабой прехвати.. А-ха-ха-ха! )))
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