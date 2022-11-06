Российский центрфорвард Артём Дзюба покинул Турцию, рапортует телеграм-канал «Матч ТВ». Ранее в СМИ появилась новость о том, что 34-летний нападающий досрочно расторг контракт с клубом «Адана Демирспор».

Источник отмечает, что опытный бомбардир может вернуться в Российскую премьер-лигу, где к нему есть интерес со стороны некоторых клубов.

Дзюба провел в турецкой Суперлиге несколько месяцев. За этот период времени нападающий сыграл в составе «Адана Демирспор» четыре матча и забил один гол.

В России Артём известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Ростов» и тульский «Арсенал».