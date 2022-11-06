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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Колыванов - о Дзюбе: «Да и хрен с ним, время пришло заканчивать»

06 Ноября 2022 • 11:13 Комментировать

Экс-игрок национальной команды России Игорь Колыванов отреагировал на инсайд о расторжении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и турецким клубом «Адана Демирспор».

«Да и хрен с ним. Уже никому неинтересно. Разорвал и разорвал. Сейчас что мусолить. Время пришло заканчивать. Уже не тянет», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в соцсетях, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом, ряды которого пополнил в летнее трансферное окно. До переезда в Европу 34-летний нападающий долгое время защищал цвета петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов Артём Дзюба Адана Демирспор
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