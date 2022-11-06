Петржела: «Дзюбе следует вернуться в Россию и попробовать себя там»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор». Ранее появилась информация, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецкой стороной

«Он вообще не играет. У Дзюбы просто больше нет такого футбола. Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там, возможно, в более низкой конкуренции», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что последний раз Дзюба выходил на поле 7 октября, отыграв всего шесть минут.

Артём пополнил ряды петербургского коллектива летом на правах свободного агента. Форвард принял участие в пяти поединках, отметившись одним забитым мячом.