Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Источник: Дзюба остался без клуба

06 Ноября 2022 • 07:19 Комментировать (2)

Российский центральный нападающий Артём Дзюба расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, что 34-летний россиянин пополнил ряды турецкого коллектива в минувшее трансферное окно. Он присоединился к «Адана Демирспор» в статусе свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Предыдущим его клубом был петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Артём принял участие в четырех матчах, отметившись одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
06 Ноября 2022 в 07:27
К этому все и шло… пойдет в Зенит, Сергеев то не тянет. Азмуна еще вернут, тот тоже потерялся…
SHNM
06 Ноября 2022 в 07:46
Так то оно так. Вот только после возвращения, мало кто показывал прежнюю хорошую форму за редким исключением, как Промес в Спартаке.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.22 в 14:30
Газиантеп Газиантеп
Кайсериспор Кайсериспор
2.07 3.55 3.40
Видео
06.11.22 в 17:00
Антальяспор Антальяспор
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
2.13 3.55 3.25
Видео
06.11.22 в 20:00
Трабзонспор Трабзонспор
Коньяспор Коньяспор
1.98 3.55 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
00:46 · Турция
Дубль Икарди принёс «Галатасараю» победу над «Бешикташем»
04 Ноября
17:08 · Турция
Дюрица: «Для меня удивительно, что Дзюба провалился в Турции»
03 Ноября
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Оренбурга» - о Дзюбе: «Не знаю, зачем он нам нужен»
11:09 · Турция
Владелец клуба «Фатих Карагюмрюк» рассказал, как Пирло относится к Оздоеву 1
02 Ноября
15:04 · Турция
Кавазашвили считает, что Дзюбе наплевать на сборную России 2
11:03 · Турция
Колосков: «Дзюба сдулся, пусть в ФНЛ идёт»
10:37 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» и «Црвена Звезда» интересуются Кассьеррой
09:15 · Турция
Турецкий журналист: «Уход Дзюбы из «Адана Демирспор» даже не обсуждается»
08:41 · Турция
Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы ещё впереди»
01 Ноября
20:35 · Англия. Премьер-лига
Составлен топ самых шумных стадионов Европы
31 Октября
16:19 · Турция
Кавазашвили: «Дзюбе надо было ехать в Китай или куда-нибудь подальше, где иностранцев любят»
12:43 · Турция
Ахмедов назвал причину спада Дзюбы
30 Октября
17:44 · Турция
​Дзюба снова не попал в заявку «Адана Демирспор» на матч
12:17 · Турция
Керимов назвал причины, по которым у Дзюбы не получается заиграть в Турции
29 Октября
13:25 · Италия. Серия А
Спортдир «Лацио»: «Дзюба может заиграть в Италии разве что во второй лиге»
Все новости
Рекомендуем