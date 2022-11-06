Источник: Дзюба остался без клуба

Российский центральный нападающий Артём Дзюба расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, что 34-летний россиянин пополнил ряды турецкого коллектива в минувшее трансферное окно. Он присоединился к «Адана Демирспор» в статусе свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Предыдущим его клубом был петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Артём принял участие в четырех матчах, отметившись одним забитым мячом.