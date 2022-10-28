Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Барбоза считает, что стоимость Дзюбы была неправильно оценена

28 Октября 2022 • 17:24 Комментировать
Кайсериспор
...
Адана Демирспор
1 2.90 X 3.55 2 2.35
30.10 17:00

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о трансферной стоимости российского нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор».

Напомним, что до 27 октября авторитетный портал Transfermarkt оценивал стоимость 34-летнего Дзюбы в 6 миллионов евро, однако вчера нападающий подешевел на 2 миллиона.

Барбоза считает, что Transfermarkt ошибся в определении реальной цены на игрока.

«Я не считаю, что Transfermarkt является серьёзным предприятием, которое может определить стоимость игрока. Чаще всего они ошибаются. Цена Дзюбы просто неправильно оценена. Это можно посмотреть по другим игрокам», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе своей команды пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. По данным портала Transfermarkt, максимальная стоимость Дзюбы доходила до 16 миллионов евро. Было это в 2019 году.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Паулу Барбоза Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЙСЕРИСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 20:00
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
Галатасарай Галатасарай
3.15 3.65 2.13
Видео
29.10.22 в 14:30
Коньяспор Коньяспор
Касымпаша Касымпаша
1.82 3.75 4.10
Видео
29.10.22 в 20:00
Аланьяспор Аланьяспор
Газиантеп Газиантеп
2.09 3.60 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
17:54 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал Дзюбу лучшим нападающим России
17:24 · Турция
Агент Барбоза считает, что стоимость Дзюбы была неправильно оценена
16:14 · Турция
​Президент «Адана Демирспор» высказался о будущем Дзюбы
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Я думаю, Дзюба ещё может поиграть в РПЛ
15:09 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ»
13:11 · Турция
«Бешикташ» объявил о возвращении Гюнеша
11:13 · Италия. Серия Б
Каррера оценил шансы Дзюбы заиграть в Италии
27 Октября
19:47 · Турция
«Бешикташ» выбрал нового тренера
14:59 · Турция
​Дзюба подешевел на 33%
14:07 · Турция
Первый тренер Дзюбы считает, что форварду нужно играть в Италии
26 Октября
16:34 · Турция
Владелец клуба «Фатих Карагюмрюк» назвал Оздоева лидером команды
15:40 · Турция
Писарев: Дзюба? Сейчас мы меньше следим за игроками 30+
10:45 · Турция
Сёмин высказался о кризисе Дзюбы в Турции
09:20 · Турция
Раскрыта причина непопадания Дзюбы в заявку «Адана Демирспор»
08:53 · Турция
Журналист: «Дзюбе всё равно на карьеру, его цель - заработать денег»
Все новости
Рекомендуем