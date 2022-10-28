Агент Барбоза считает, что стоимость Дзюбы была неправильно оценена

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о трансферной стоимости российского нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор».

Напомним, что до 27 октября авторитетный портал Transfermarkt оценивал стоимость 34-летнего Дзюбы в 6 миллионов евро, однако вчера нападающий подешевел на 2 миллиона.

Барбоза считает, что Transfermarkt ошибся в определении реальной цены на игрока.

«Я не считаю, что Transfermarkt является серьёзным предприятием, которое может определить стоимость игрока. Чаще всего они ошибаются. Цена Дзюбы просто неправильно оценена. Это можно посмотреть по другим игрокам», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе своей команды пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. По данным портала Transfermarkt, максимальная стоимость Дзюбы доходила до 16 миллионов евро. Было это в 2019 году.