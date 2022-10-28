​Президент «Адана Демирспор» высказался о будущем Дзюбы

Артём Дзюба почти не получает игрового времени в «Адана Демирспор», куда он перебрался в августе на правах свободного агента. Комментарий о российском форварде и его ситуации дал Метин Коркмаз, являющийся президентом турецкого клуба.

«Дзюба - важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение, и Артём сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», - высказался Коркмаз, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Что касается слухов, связывающих Артёма Дзюбу с «Венецией», то президент «Адана Демирспор» сказал, что клуб не получал никаких предложений.

«Венеция» выступает в Серии Б, то есть во втором по рангу дивизионе Италии. В этой команде сейчас играет россиянин Денис Черышев.