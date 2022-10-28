«Бешикташ» объявил о возвращении Гюнеша

Стамбульский «Бешикташ» представил нового главного тренера команды. Этот пост занял 70-летний Шенол Гюнеш, об этом сообщается на официальном сайте турецкого гранда.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года. Стоит напомнить, что Шенол уже занимал пост рулевого «Бешикташа» с 2015 по 2019 год.

После 11 туров чемпионата Турции «орлы» набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Гюнеша проведут против «Умраниеспора» на своем поле в воскресенье, 30 октября.