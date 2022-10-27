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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» выбрал нового тренера

27 Октября 2022 • 19:47 Комментировать
Бешикташ
...
Умраниеспор
1 1.35 X 5.20 2 8.00
30.10 17:00

Мы уже сообщали о том, что турецкий «Бешикташ» решил расстаться с главным тренером, 47-летним французским специалистом Валерьеном Исмаэлем. Его место займет Шенол Гюнеш - 72-летний специалист, который в прошлом руководил турецкой сборной. Был он ранее и тренером «Бешикташа» - с 2015 по 2019 год.

Сейчас «Бешикташ» занимает пятое место в турнирной таблице турецкого чемпионата Суперлиги, команда набрала 19 очков в одиннадцати сыгранных матчах. В следующем, двенадцатом туре, команда сыграет дома с «Умраниеспором». Этот матч состоится 30 октября. Скорее всего, Гюнеш дебютирует уже в этом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Шенол Гюнеш
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БЕШИКТАШ УМРАНИЕСПОР
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