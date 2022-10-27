«Бешикташ» выбрал нового тренера

Мы уже сообщали о том, что турецкий «Бешикташ» решил расстаться с главным тренером, 47-летним французским специалистом Валерьеном Исмаэлем. Его место займет Шенол Гюнеш - 72-летний специалист, который в прошлом руководил турецкой сборной. Был он ранее и тренером «Бешикташа» - с 2015 по 2019 год.

Сейчас «Бешикташ» занимает пятое место в турнирной таблице турецкого чемпионата Суперлиги, команда набрала 19 очков в одиннадцати сыгранных матчах. В следующем, двенадцатом туре, команда сыграет дома с «Умраниеспором». Этот матч состоится 30 октября. Скорее всего, Гюнеш дебютирует уже в этом матче.