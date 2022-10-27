​Дзюба подешевел на 33%

Авторитетный портал transfermarkt пересмотрел оценочную стоимость Артёма Дзюбы, ныне выступающего за турецкий «Адана Демирспор». Теперь 34-летний нападающий оценивается в 4 миллиона евро.

Согласно предыдущей оценке, которую портал давал в июне текущего года, Артём Дзюба стоил 6 миллионов евро. Таким образом, россиянин за пять месяцев подешевел на 33,3%.

Отметим, что пик трансферной стоимости Артёма Дзюбы был в 2019 году. Тогда форварда оценивали в 16 миллионов евро.

В пяти матчах за «Адана Демирспор» Артём Дзюба суммарно провёл на поле лишь 220 минут. На счету россиянина один гол.