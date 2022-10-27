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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Первый тренер Дзюбы считает, что форварду нужно играть в Италии

27 Октября 2022 • 14:07 Комментировать

В летнее трансферное окно Артём Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». У 34-летнего форварда не лучшим образом складываются дела в Турции – он почти не появляется на футбольном поле. Александр Шупляков, первый тренер Дзюбы, считает, что нападающему нужно переезжать в Италию.

Давая комментарий для sport24, Шупляков отметил, что он слышал об интересе к Дзюбе со стороны «Венеции», цвета которой сейчас защищает Денис Черышев. По мнению Шуплякова, Артём сможет заиграть в Италии.

«Ему не надо ничего бояться. Серия Б и Италия идеально подходят для Дзюбы. В отличие от Кокорина, у Артема всё получится. Это разные форварды, но по габаритам и тактике Дзюба будет смотреться лучше в Италии», - высказался Шупляков.

Шупляков также сказал, что в Италии Дзюба может стать любимчиком.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Венеция Адана Демирспор Александр Шупляков
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