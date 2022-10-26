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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Владелец клуба «Фатих Карагюмрюк» назвал Оздоева лидером команды

26 Октября 2022 • 16:34 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Галатасарай
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28.10 20:00

Владелец клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма поделился мнением о российском полузащитнике турецкой команды Магомеде Оздоеве.

Хурма заявил, что очень доволен игрой россиянина, который перешёл в свой нынешний клуб минувшим летом из «Зенита».

«Мы очень довольны, что подписали Оздоева этим летом. Магомед — лидер команды и очень трудолюбивый футболист», — приводит слова владельца «Чемпионат».

В текущем сезоне Оздоев провёл за «Фатих Карагюмрюк» 10 игр, отметившись в них двумя результативными передачами. Свой следующий матч команда Оздоева проведёт 28 октября против «Галатасарая». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК ГАЛАТАСАРАЙ
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