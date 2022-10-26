Владелец клуба «Фатих Карагюмрюк» назвал Оздоева лидером команды

Владелец клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма поделился мнением о российском полузащитнике турецкой команды Магомеде Оздоеве.

Хурма заявил, что очень доволен игрой россиянина, который перешёл в свой нынешний клуб минувшим летом из «Зенита».

«Мы очень довольны, что подписали Оздоева этим летом. Магомед — лидер команды и очень трудолюбивый футболист», — приводит слова владельца «Чемпионат».

В текущем сезоне Оздоев провёл за «Фатих Карагюмрюк» 10 игр, отметившись в них двумя результативными передачами. Свой следующий матч команда Оздоева проведёт 28 октября против «Галатасарая». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.