Писарев: Дзюба? Сейчас мы меньше следим за игроками 30+

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос, следит ли тренерский штаб национальной команды за нападающим Артёмом Дзюбой.

«Сейчас мы в меньшей степени следим за игроками 30+. Потому что реально понимаем, что в данной ситуации надо сделать выбор в пользу молодых футболистов», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в пяти матчах за турецкий клуб «Адана Демирспор» и отметился одним забитым мячом. За последние семь игр российский форвард лишь дважды выходил на поле, а в последней встрече не попал в заявку команды на очередной тур чемпионата.