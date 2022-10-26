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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Писарев: Дзюба? Сейчас мы меньше следим за игроками 30+

26 Октября 2022 • 15:40 Комментировать
Кайсериспор
...
Адана Демирспор
1 2.70 X 3.50 2 2.50
30.10 17:00

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос, следит ли тренерский штаб национальной команды за нападающим Артёмом Дзюбой.

«Сейчас мы в меньшей степени следим за игроками 30+. Потому что реально понимаем, что в данной ситуации надо сделать выбор в пользу молодых футболистов», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в пяти матчах за турецкий клуб «Адана Демирспор» и отметился одним забитым мячом. За последние семь игр российский форвард лишь дважды выходил на поле, а в последней встрече не попал в заявку команды на очередной тур чемпионата.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Писарев Артём Дзюба Адана Демирспор
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