Сёмин высказался о кризисе Дзюбы в Турции

Легендарный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор». 34-летний российский форвард перестал попадать в состав турецкого коллектива.

«Не знаю, почему не Дзюба не играет. Он долго был без клуба, может, форма не оптимальная. Надо больше тренироваться», - приводит слова специалиста Sport24.

Дзюба пополнил ряды турецкого клуба в летнее трансферное окно. Стороны подписали однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон. В нынешнем сезоне на счету россиянина один забитый мяч в пяти встречах.