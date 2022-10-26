Раскрыта причина непопадания Дзюбы в заявку «Адана Демирспор»

Турецкий журналист Мехмет Озджан рассказал, в чем причина непопадания российского центрфорварда Артёма Дзюбы в заявку «Адана Демирспор» на поединок 11-го тура Суперлиги против «Коньяспора».

«Дзюба сыграл ужасно в Кубке. Именно поэтому он не был включен в заявку команды на матч с «Коньяспором», - передает слова журналиста «Спорт-экспресс».

Российский форвард пополнил ряды «Адана Демирспор» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Дзюба отметился всего одним забитым мячом в пяти поединках. Контракт 34-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.