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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Раскрыта причина непопадания Дзюбы в заявку «Адана Демирспор»

26 Октября 2022 • 09:20 Комментировать

Турецкий журналист Мехмет Озджан рассказал, в чем причина непопадания российского центрфорварда Артёма Дзюбы в заявку «Адана Демирспор» на поединок 11-го тура Суперлиги против «Коньяспора».

«Дзюба сыграл ужасно в Кубке. Именно поэтому он не был включен в заявку команды на матч с «Коньяспором», - передает слова журналиста «Спорт-экспресс».

Российский форвард пополнил ряды «Адана Демирспор» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Дзюба отметился всего одним забитым мячом в пяти поединках. Контракт 34-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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