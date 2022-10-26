Журналист: «Дзюбе всё равно на карьеру, его цель - заработать денег»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан высказался о трансфере российского нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Цель Дзюбы - заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспора», - передает слова журналиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что 34-летний россиянин присоединился к «Адана Демирспор» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне Суперлиги форвард отметился всего одним забитым мячом в пяти встречах. Трудовое соглашение нападающего с турецкой стороной рассчитано до конца сезона-2022/2023.