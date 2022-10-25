Икарди и Ванда Нара добрались до суда

Мы уже сообщали о том, что «история большой любви» между Мауро Икарди и скандальной аргентинской дивой Вандой Нарой завершилась полным крахом - стороны разошлись и начали выливать друг на друга помои.

Но этим дело не ограничилось - сейчас сторонам предстоит встретиться в суде. Как поясняет турецкое издание Hurriyet.com, Ванда Нара требует один миллион евро в качестве своего гонорара за трансфер Мауро в «Галатасарай». С этим не согласен Икарди, который заявил, что Ванда не его агент и потому он ей ничего не должен. Та обратилась в суд.

Напомним, что когда-то Нара бросила аргентинского футболиста Макси Лопеса и закрутила роман с Икарди. На чужом несчастье счастья не построишь.