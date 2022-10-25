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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» договорился о разрыве контракта с главным тренером

25 Октября 2022 • 21:42 Комментировать
Хатайспор
2:1
Бешикташ
окончен

Руководство «Бешикташа» договорилось о разрыве контракта с главным тренером команды Валерьеном Исмаэлем.

По информации Futbol Arena, специалист будет получать половину своей зарплаты, а именно 450 тысяч евро, до конца текущего сезона.

Отметим, что один из сильнейших клубов Турции слабо стартовал в нынешнем розыгрыше Суперлиги, находясь на пятой строчке с 19 баллами. «Бешикташ» выиграл только один из последних пяти матчей в чемпионате.

Что интересно, Исмаэль переехал в столицу Турции лишь весной этого года, закончив прошлый сезон на шестом месте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Валерьен Исмаэль
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