«Бешикташ» договорился о разрыве контракта с главным тренером

Руководство «Бешикташа» договорилось о разрыве контракта с главным тренером команды Валерьеном Исмаэлем.

По информации Futbol Arena, специалист будет получать половину своей зарплаты, а именно 450 тысяч евро, до конца текущего сезона.

Отметим, что один из сильнейших клубов Турции слабо стартовал в нынешнем розыгрыше Суперлиги, находясь на пятой строчке с 19 баллами. «Бешикташ» выиграл только один из последних пяти матчей в чемпионате.

Что интересно, Исмаэль переехал в столицу Турции лишь весной этого года, закончив прошлый сезон на шестом месте.