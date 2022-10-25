Кавазашвили - Дзюбе: «Им уже не усилишь команду»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал нынешнее состояние нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«Думаю, фамилия Дзюбы не фигурирует в трансферных списках ни у одного клуба РПЛ, им уже не усилишь команду», - цитирует специалиста Sport 24.

Кавазашвили считает, что футболисты, имеющие преувеличенно высокое мнение о самом себе и столь большие амбиции, плохим образом оказывают влияние на команду, когда выступают не на должном уровне.

В 2022 году Дзюба принял участие в четырёх матчах турецкой команды и отличился одним голом.

На текущий момент «Адана Демирспор» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидера турнира в лице «Фенербахче» на один балл. Однако клуб, занимающий на текущий момент первое место, имеет игру в запасе.