Аршавин высказался об игре Дзюбы в «Адана Демирспор»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«Можно ли верить в то, что Дзюба адаптируется и покажет себя? Думаю, где-то он себе команду всегда найдет. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить», — приводит слова Аршавина Sport 24.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

За последние семь игр турецкого клуба российский форвард провел на поле 61 минуту, а в матче 11-го тура Суперлиги с «Коньяспором» (1:1) впервые в сезоне не попал в заявку своей команды.