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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Аршавин высказался об игре Дзюбы в «Адана Демирспор»

24 Октября 2022 • 16:46 Комментировать
Кайсериспор
...
Адана Демирспор
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30.10 17:00

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«Можно ли верить в то, что Дзюба адаптируется и покажет себя? Думаю, где-то он себе команду всегда найдет. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить», — приводит слова Аршавина Sport 24.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

За последние семь игр турецкого клуба российский форвард провел на поле 61 минуту, а в матче 11-го тура Суперлиги с «Коньяспором» (1:1) впервые в сезоне не попал в заявку своей команды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Артём Дзюба Адана Демирспор
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