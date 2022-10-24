​Колосков: «Дзюба – мёртвый футболист»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, призывает забыть об Артёме Дзюбе как о футболисте.

Отвечая на вопрос о том, может ли Артём Дзюба вернуться в российский футбол, Колосков сказал: А кому он здесь нужен? Кто его возьмёт?»

По словам Колоскова, он уже давно поставил крест на Артёме Дзюбе.

«Всё, нет уже Дзюбы, он уже мёртвый футболист», - рассказал Колосков, чьи слова приводит на своих страницах «РИА Новости».

Напомним, что в августе Артём Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Накануне россиянин не был включён даже в число запасных игроков команды на матч Суперлиги, чего раньше не было.