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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Икарди забил первый гол в 2022 году

24 Октября 2022 • 11:39 Комментировать

Звездный нападающий Мауро Икарди, выступающий за стамбульский «Галатасаоай» на правах аренды, отметился голом в матче 11-го тура чемпионата Турции против «Аланьяспора» (2:2).

Стоит отметить, что этот мяч стал для нападающего первым в календарном году. Последний раз Мауро забивал за «ПСЖ» 22 декабря минувшего года. Тогда аргентинец поразил ворота «Лорьяна». Его безголевая серия длилась 305 матчей.

Напомним, что «Галатасарай» арендовал Икарди у французского «ПСЖ» до завершения текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги нападающий принял участие в трех матчах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди
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