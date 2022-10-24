Икарди забил первый гол в 2022 году

Звездный нападающий Мауро Икарди, выступающий за стамбульский «Галатасаоай» на правах аренды, отметился голом в матче 11-го тура чемпионата Турции против «Аланьяспора» (2:2).

Стоит отметить, что этот мяч стал для нападающего первым в календарном году. Последний раз Мауро забивал за «ПСЖ» 22 декабря минувшего года. Тогда аргентинец поразил ворота «Лорьяна». Его безголевая серия длилась 305 матчей.

Напомним, что «Галатасарай» арендовал Икарди у французского «ПСЖ» до завершения текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги нападающий принял участие в трех матчах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.