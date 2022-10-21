Кудряшов не вышел на поле в матче чемпионата Турции

Защитник турецкого клуба «Антальяспор» Фёдор Кудряшов провёл на скамейке запасных весь матч 10 тура чемпионата Турции против «Истанбулспора».

Матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу команды из Антальи. Победный гол футболисты команды хозяев поля забили на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

На текущий момент «Антальяспор» занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Истанбулспорт» после поражения расположился на 16 позиции и теперь находится в зоне вылета. Разница между командами составляет два очка.

Следующий матч «Антальяспор» проведёт на выезде против «Сивасспора». Начало матча – 31 октября в 20:00.