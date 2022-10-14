Икарди: «Ванда Нара - посмешище всего мира»

Форвард стамбульского «Галатасарая» Мауро Икарди прокомментировал разрыв отношений с Вандой Нарой.

«Знаю этого человека больше, чем кто-либо другой. Я всегда высказывался в ее поддержку. Она стала посмешищем всего мира. Мне надоела вся эта ложь. Ванда много раз говорила о прекращении отношений, но никогда не доводила дело до конца. Она меня шантажировала, однако расставания не происходило», - цитирует аргентинского нападающего Tuttojuve.

29-летний нападающий перебрался в «Галатасарай» из французского «ПСЖ» на правах аренды. С ним был подписан контракт до конца июня следующего года.