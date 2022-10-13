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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​В «Истанбул Башакшехир» ответили на вопрос о возможном трансфере Дзюбы

13 Октября 2022 • 18:50 Комментировать

Артём Дзюба в летнее трансферное окно оказался в клубе «Адана Демирспор». В последнее время россиянин играет мало – после трёх подряд игр на скамейке в крайнем матче Дзюба провёл на поле 6 минут. Поговаривают, что форвард может сменить клуб уже зимой.

Между тем, на вопрос о возможном трансфере Артёма Дзюбы ответил Гохан Йылмаз, который возглавляет отдел клуба «Истанбул Башакшехир» по связям с общественностью. С этим клубом Дзюбу связывали летом.

«Мы не хотим подписывать Артёма Дзюбу в зимнее трансферное окно», – высказался Йылмаз, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Артём Дзюба в четырёх играх за «Адана Демирспор» забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Истанбул Башакшехир Адана Демирспор
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