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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пирло может покинуть «Фатих Карагюмрюк» слухи

08 Октября 2022 • 14:40 Комментировать
Фенербахче
...
Фатих Карагюмрюк
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09.10 20:00

Легендарный в прошлом итальянский футболист Андреа Пирло никак не может наладить карьеру в качестве тренера.

По информации Tuttosport, знаменитый хавбек может быть уволен руководством турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Отметим, что недовольство боссов можно понять. Единственную победу в семи играх Суперлиги команда из пригорода Стамбула одержала 27 августа. В нынешнем сезоне чемпионата у «Фатиха» лишь шесть баллов. Клуб Пирло находится на 14-й строчке в таблице турнира.

Напомним, что бывший наставник «Ювентуса» возглавил турецкий коллектив перед стартом текущей кампании. Под его руководством выступает игрок сборной России Магомед Оздоев.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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ФЕНЕРБАХЧЕ ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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