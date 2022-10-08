Легендарный в прошлом итальянский футболист Андреа Пирло никак не может наладить карьеру в качестве тренера.

По информации Tuttosport, знаменитый хавбек может быть уволен руководством турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Отметим, что недовольство боссов можно понять. Единственную победу в семи играх Суперлиги команда из пригорода Стамбула одержала 27 августа. В нынешнем сезоне чемпионата у «Фатиха» лишь шесть баллов. Клуб Пирло находится на 14-й строчке в таблице турнира.

Напомним, что бывший наставник «Ювентуса» возглавил турецкий коллектив перед стартом текущей кампании. Под его руководством выступает игрок сборной России Магомед Оздоев.

