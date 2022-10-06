Мостовой считает, что Дзюба сохранил свой привычный уровень

Несмотря на то, что российский нападающий Артём Дзюба перестал появляться на поле в матчах своей новой команды, турецкого клуба «Адана Демирспор», бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой не считает, что Дзюба сдал. По словам Мостового, проблема в том, что Дзюба, впервые оказавшись за границей, не представлял себе, что там столь большая конкуренция.

- Дзюба не угадал с выбором команды? Он уехал первый раз в 34 года за границу и столкнулся с тем, с чем все сталкиваются там. Одно дело выступать в России, но в европейских чемпионатах все по-другому, там доказывать надо, - цитирует Мостового Betonmobile.com.