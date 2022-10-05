Под Пирло зашаталось кресло

Работа Андреа Пирло в турецком «Фатих Карагюмрюк» пока что не складывается - в турецком чемпионате прошли семь туров, на счету команды лишь шесть очков. В последнем матче его команда проиграла «Истанбулспор» со счетом 1:2, хотя и вела к перерыву 1:0.

Теперь болельщики уже публично выражают свое скептическое отношение к итальянскому специалисту, вслед за чем могут последовать и другие выводы.

- Мы очень плохо сыграли. Но, наверное, критика честна. Мы незаслуженно вышли вперед в первом тайме, но не сумели развить успех, не было видно желания сделать это. А потому результат закономерен, - прокомментировал ситуацию Пирло.



