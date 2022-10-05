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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Под Пирло зашаталось кресло

05 Октября 2022 • 17:04 Комментировать (1)
Фатих Карагюмрюк
1:2
Истанбулспор
окончен

Работа Андреа Пирло в турецком «Фатих Карагюмрюк» пока что не складывается - в турецком чемпионате прошли семь туров, на счету команды лишь шесть очков. В последнем матче его команда проиграла «Истанбулспор» со счетом 1:2, хотя и вела к перерыву 1:0.

Теперь болельщики уже публично выражают свое скептическое отношение к итальянскому специалисту, вслед за чем могут последовать и другие выводы.

- Мы очень плохо сыграли. Но, наверное, критика честна. Мы незаслуженно вышли вперед в первом тайме, но не сумели развить успех, не было видно желания сделать это. А потому результат закономерен, - прокомментировал ситуацию Пирло.  


 

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
05 Октября 2022 в 17:07
Не везёт пока Пирло.
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