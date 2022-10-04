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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Петржела списал Дзюбу

04 Октября 2022 • 20:27 Комментировать

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», что называется списал Артёма Дзюбу. По мнению чеха, российский нападающий уже не будет показывать своего лучшего футбола.

«Думаю, уже не так далёк закат его карьеры. На прежний уровень Дзюба уже никогда не вернётся», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В трёх последних матчах чемпионата Турции Артём Дзюба не выходил на футбольное поле, проводя по 90 минут в запасе. По мнению Петржелы, россиянин присел на скамейку из-за ссоры с главным тренером «Адана Демирспор» Винченцо Монтеллой. Петржела считает, что Дзюба из-за своей гордости не способен находиться на вторых ролях в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Артём Дзюба Адана Демирспор
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