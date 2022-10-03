Оздоев отдал голевую передачу в матче чемпионата Турции

Российский полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев оформил голевую передачу в матче местного первенства.

Хавбек национальной команды России отдал мяч на Мбайе Дьяна, открывшего счёт в домашней встрече против «Истанбулспора». Однако это не помогло команде Оздоева одержать победу. Во второй половине подопечные Андреа Пирло пропустили дважды и продлили серию матчей без побед до четырёх.

В таблице чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» опустился на 14-е место. На счету коллектива из пригорода Стамбула шесть очков после семи проведённых матчей.

