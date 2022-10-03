Нигматуллина не удивляет, что Дзюба присел на скамейку в Турции

В трёх последних матчах «Адана Демирспор» нападающий Артём Дзюба не выходил на поле, а проводил по 90 минут на скамейке. По поводу ситуации российского футболиста высказался экс-игрок сборной Руслан Нигматуллин.

«Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции. Дзюба сдал физически. Это связано с возрастом. Артём – тяжёлый форвард, а когда такие нападающие теряют скорость, им сложно что-либо делать», - высказался Нигматуллин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Нигматуллин пожелал Дзюбе выправить ситуацию в лучшую сторону, но при этом отметил, что зачастую, когда Артём не проходит в состав, он становится «токсичным». Таким образом, ситуация россиянина в турецком клубе может ухудшиться.

Артём Дзюба провёл за «Адана Демирспор» три матча, в которых забил один гол.