Озил успешно прооперирован

Известный полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил успешно перенёс операцию на спине. Об этом 33-летний немецкий футболист сообщил в социальных сетях.

«Сегодняшняя операция прошла хорошо», - написал Озил, поблагодарив всех болельщиков за поддержку.

Когда Месут Озил сможет снова выйти на футбольное поле, пока неизвестно.

Месут Озил выступает за «Истанбул Башакшехир» с сезона 2022/2023. Немецкий футболист известен главным образом по периодам в «Реале» и «Арсенале».

Добавим, что «Истанбул Башакшехир» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции.