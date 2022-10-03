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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​В Турции объяснили, почему Дзюба не играл в последних матчах

03 Октября 2022 • 16:48 Комментировать

В трёх последних матчах «Адана Демирспор» в чемпионате Турции нападающий Артём Дзюба на поле не появлялся – россиянин по 90 минут проводил на скамейке запасных. Комментарий на этот счёт дал Самет Чайир – турецкий футбольный журналист.

«Дзюба остаётся в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0», - высказался журналист, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

По словам Самета Чайира, для выхода Артёма Дзюбы на поле Винченцо Монтелла должен пойти на смену тактики. При этом журналист отметил, что в Турции пресса любит Дзюбу, и тренер «Адана Демирспор» регулярно получает вопросы о том, почему россиянин не играет.

В трёх матчах за «Адана Демирспор» Артём Дзюба записал на свой счёт один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Адана Демирспор
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