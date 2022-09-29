Озил выбыл на длительный срок из-за травмы

Экс-футболист «Инстанбул Башакшехир» Месут Озил выбыл на длительный срок из-за повреждения. Об этом сообщил президент клуба Гёксел Гюмюшдаг.

«Месуту предстоит перенести операцию. Из-за этого он пропустит около трех месяцев. После этого Озил вернется и внесет большой вклад в наши успехи. Он – наша гордость», - передает слова руководителя издание Fanatik.

В сезоне-2022/2023 опытный полузащитник провел на поле всего 21 минуту. Месут присоединился к «Инстанбулу» в летнее трансферное окно. До этого немецкий хавбек выступал за другой турецкий клуб – стамбульский «Фенербахче».