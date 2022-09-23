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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Ванда Нара сообщила о расставании с Икарди

 
23 Сентября 2022 • 07:22 Комментировать

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, объявил о расставании с мужем.

«Мне очень больно сейчас. Не хочу читать все слухи в СМИ, лучше сообщу сама. Мы расстаемся. Больше не хочу давать никаких подробностей по этому вопросу. Поймите меня, пожалуйста», - гласит сообщение женщины в социальных сетях.

Ранее неоднократно сообщалось о ссорах в паре из-за измен аргентинского нападающего.

В летнее трансферное окно Икарди покинул французский «ПСЖ» и перебрался на правах аренды в стамбульский «Галатасарай». Трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди Ванда Нара
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