В турецком чемпионате футболисты проигрывавшей команды вынесли с поля на руках тянувшего время соперника

Помните, мы рассказывали об истории, устроенной португальским нападающим Рикардо Куарежмой, который на руках вынес тянувшего время соперника в матче португальского чемпионата?

Сейчас такая же ситуация повторилась в третьей лиге турецкого чемпионата, в матче между «Карсиякой» и «Тургутлу». Хозяева проигрывали 1:2, а игрок «Тургутлу», как водится, при первом же контакте упал и начал активно тянуть время.

Хозяева не стали терпеть эту ситуацию - двое игроков «Карсияки» взяли «пострадальца» за руки и ноги и вынесли на обочину, где тот буквально взорвался от негодования, но это уже смысла не имело.