​Карпин высказался о Дзюбе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о форварде Артёме Дзюбе. В летнее трансферное окно игрок переехал в Турцию, подписав контракт с клубом «Адана Демирспор».

«Не смотрел ни одного матча Дзюбы в Турции», - высказался Карпин в ходе общения с журналистами после тренировки сборной России во вторник.

Артём Дзюба принял участие в трёх играх «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге и даже забил один гол. Впрочем, в двух последних поединках нападающий проводил по 90 минут на скамейке запасных.

В последний раз Артём Дзюба играл за сборную России ещё на Евро-2020, когда команду тренировал Станислав Черчесов.