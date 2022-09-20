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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Карпин высказался о Дзюбе

 
20 Сентября 2022 • 20:14 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о форварде Артёме Дзюбе. В летнее трансферное окно игрок переехал в Турцию, подписав контракт с клубом «Адана Демирспор».

«Не смотрел ни одного матча Дзюбы в Турции», - высказался Карпин в ходе общения с журналистами после тренировки сборной России во вторник.

Артём Дзюба принял участие в трёх играх «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге и даже забил один гол. Впрочем, в двух последних поединках нападающий проводил по 90 минут на скамейке запасных.

В последний раз Артём Дзюба играл за сборную России ещё на Евро-2020, когда команду тренировал Станислав Черчесов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба Адана Демирспор
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