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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Тащин: Права на показ турецкой Суперлиги отказались продавать именно «Матч ТВ»

 
20 Сентября 2022 • 14:20 Комментировать

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал отсутствие чемпионата Турции на телеканале.

«Мы даже возобновили с ними диалог, но не сложилось по политическим соображениям», — приводит слова Тащина «Чемпионат».

Специалист отметил, что правообладатель работает на территории Великобритании, и продавать права отказались именно «Матч ТВ», а  продали телеканалу «Футбол».

Напомним, в турецкой Суперлиге выступают такие российские игроки, как  Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев и Артём Дзюба.  

Ранее Тащин заявил, что самой ощутимой потерей для «Матч ТВ» стала потеря Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тащин Матч ТВ
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