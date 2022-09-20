Тащин: Права на показ турецкой Суперлиги отказались продавать именно «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал отсутствие чемпионата Турции на телеканале.

«Мы даже возобновили с ними диалог, но не сложилось по политическим соображениям», — приводит слова Тащина «Чемпионат».

Специалист отметил, что правообладатель работает на территории Великобритании, и продавать права отказались именно «Матч ТВ», а продали телеканалу «Футбол».

Напомним, в турецкой Суперлиге выступают такие российские игроки, как Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев и Артём Дзюба.

Ранее Тащин заявил, что самой ощутимой потерей для «Матч ТВ» стала потеря Английской премьер-лиги.