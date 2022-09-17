«Адана Демирспор» забил три мяча на выезде «Антальяспору», Дзюба на поле не появился

В богатом на события матче, с тремя голами и тремя красными карточками, одну из которых увидел перед собой украинский футболист Ярослав Ракицкий, «Адана Демирспор» обыграл на выезде «Антальяспор». Артем Дзюба на поле не появлялся.

Победа позволила клубу вернуться на первое место в турнирной таблице.