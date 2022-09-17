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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Адана Демирспор» забил три мяча на выезде «Антальяспору», Дзюба на поле не появился

 
17 Сентября 2022 • 22:07 Комментировать
Антальяспор
0:3
Адана Демирспор
окончен

В богатом на события матче, с тремя голами и тремя красными карточками, одну из которых увидел перед собой украинский футболист Ярослав Ракицкий, «Адана Демирспор» обыграл на выезде «Антальяспор». Артем Дзюба на поле не появлялся.

Победа позволила клубу вернуться на первое место в турнирной таблице.

Протокол игры  
Антальяспор0:3Адана Демирспор
  1'Беланда Юнес (0:1)
  75'Гульбрандсен Фредрик (0:2)
  84'Ассомбалонга Бритт (0:3)
Боффин РуудБалчи БюньяминСари ВейселКудряшов Фёдор 77' (Озмерт Хакан ( 77') Вурал Гюрай  69'Фреди Гомеш 77' (Байракдар Гокдениз ( 77') Айдогду Сонер  8'Ндао Алассан 46' (Сертель Джемали ( 46') Адриано Луис 13' (Акьоль Уфук ( 13') Гача Хуссам 59' (Накацзима Шоя ( 59'  61') Райт Хаджи
Запасные: Уйсал АлперенЛарссон СэмГюмюш СинанЛюиндама КристианФлоранюс Шерел
Озбир ЭртачСвенссон ЮнасАкайдин СаметРакицкий Ярослав  39'Кевин Родригес  20'Н'Диайе ПапаИнлер Гёкхан 63' (Стамбули Бенжамен ( 63') Сари Юсуф 63' (Гульбрандсен Фредрик ( 63'  90') Акбаба Эмре 43' (Гюлер Семих ( 43') Оньекуру Генри 46' (Акинтола Дэвид ( 46') Беланда Юнес 80' (Ассомбалонга Бритт ( 80'  85')
Запасные: Чокчалыш ИсмаилДзюба АртёмДурсун АбдуррахимКаракуш ВедатБьярнасон Биркир
17 сентября. Стадион "Анталья Арена" (Анталья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Антальяспор Адана Демирспор
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окончен Умраниеспор 1:2 Касымпаша
окончен Антальяспор 0:3 Адана Демирспор 2.15 3.55 3.30
окончен Истанбулспор 2:2 Бешикташ 5.40 4.40 1.57
18.09  17:00 Трабзонспор ... Газиантеп 1.84 3.65 4.10
18.09  17:00 Истанбул Башакшехир ... Фатих Карагюмрюк 1.52 4.30 6.20
18.09  20:00 Анкарагюджю ... Сивасспор 2.35 3.45 3.00
18.09  20:00 Фенербахче ... Аланьяспор 1.47 4.80 6.20
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Сегодня, 17 Сентября
22:07 · Турция
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