«Адана Демирспор» забил три мяча на выезде «Антальяспору», Дзюба на поле не появился

В богатом на события матче, с тремя голами и тремя красными карточками, одну из которых увидел перед собой украинский футболист Ярослав Ракицкий, «Адана Демирспор» обыграл на выезде «Антальяспор». Артем Дзюба на поле не появлялся.
Победа позволила клубу вернуться на первое место в турнирной таблице.
Протокол игры
|1'Беланда Юнес (0:1)
|75'Гульбрандсен Фредрик (0:2)
|84'Ассомбалонга Бритт (0:3)
Боффин Рууд•Балчи Бюньямин•Сари Вейсел•Кудряшов Фёдор77' (Озмерт Хакан (77') •Вурал Гюрай• 69'Фреди Гомеш77' (Байракдар Гокдениз (77') •Айдогду Сонер• 8'Ндао Алассан46' (Сертель Джемали (46') •Адриано Луис13' (Акьоль Уфук (13') •Гача Хуссам59' (Накацзима Шоя (59') • 61'Райт Хаджи
Озбир Эртач•Свенссон Юнас•Акайдин Самет•Ракицкий Ярослав• 39'Кевин Родригес• 20'Н'Диайе Папа•Инлер Гёкхан63' (Стамбули Бенжамен (63') •Сари Юсуф63' (Гульбрандсен Фредрик (63') • 90'Акбаба Эмре43' (Гюлер Семих (43') •Оньекуру Генри46' (Акинтола Дэвид (46') •Беланда Юнес80' (Ассомбалонга Бритт (80') 85'
17 сентября. Стадион "Анталья Арена" (Анталья).
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