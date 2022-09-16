У Икарди - очередной кризис в отношениях со скандальной супругой

Аргентинская пресса пишет об очередном кризисе в отношениях нападающего Мауро Икарди и его супруги Ванды Нары. Причина не в том, что аргентинский форвард, поиграв за «Интер» и «ПСЖ», оказался в менее статусном турецком «Галатасарае», а в том, что Нара, похоже, решила изменить своему супругу.

- Это последний, решающий кризис в их отношениях, при этом профессиональные отношения в порядке, речь идет о личных отношениях. Ванда сошлась с певцом, которого она давно знает, сейчас у них завязываются близкие отношения, они становятся ближе с каждым днем, - сообщает аргентинский телеканал Socios.